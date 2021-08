Грудь в подмышке - в Португалии обнаружили девушку с необычной патологией (фото)

У женщины в Португалии через два дня после родов началась лактация (выделение грудного молока) из подмышки. Врачи определили, что это редкий случай патологии - полимастия.

Об этом сообщает Медицинский журнал Новой Англии.

Полимастия - патология развития, при которой молочные железы у женщин и мужчин расположены в непривычных местах. Это врожденная аномалия, которая становится заметной в период полового созревания или гормональных перепадов, таких как роды.

Ненастоящая грудь может включать в себя сосок и ареолу, а может проявляться только клетками железы. Полимастию диагностируют у 2–6% женщин и у 1–3% мужчин. При этом важно, чтобы человек знал о своей особенности, ведь онкологическим заболеваниям эти образования подвержены также, как и грудь в привычном месте.

(Фото: The New England Journal of Medicine)

(Фото: The New England Journal of Medicine)

26-летняя жительница Португалии стала вторым случаем полимастии такого типа за последние 25 лет. Ранее такую аномалию фиксировали в 1999 году.

"Телеграф" рассказывал, что в больнице Мечникова в Днепре провели сложнейшую операцию ребенку, который не мог есть и говорить из-за уродства.