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Грудь в подмышке - в Португалии обнаружили девушку с необычной патологией (фото)

Грудь в подмышке - в Португалии обнаружили девушку с необычной патологией (фото)
04:06 Сегодня Телеграф Иллюстрация

У женщины в Португалии через два дня после родов началась лактация (выделение грудного молока) из подмышки. Врачи определили, что это редкий случай патологии - полимастия. 

Об этом сообщает Медицинский журнал Новой Англии.

Полимастия - патология развития, при которой молочные железы у женщин и мужчин расположены в непривычных местах. Это врожденная аномалия, которая становится заметной в период полового созревания или гормональных перепадов, таких как роды. 

Грудь в подмышке_1

Ненастоящая грудь может включать в себя сосок и ареолу, а может проявляться только клетками железы.  Полимастию диагностируют у 2–6% женщин и у 1–3% мужчин. При этом важно, чтобы человек знал о своей особенности, ведь онкологическим заболеваниям эти образования подвержены также, как и грудь в привычном месте. 

(Фото: The New England Journal of Medicine)

Грудь в подмышке_2

(Фото: The New England Journal of Medicine)

26-летняя жительница Португалии стала вторым случаем полимастии такого типа за последние 25 лет. Ранее такую аномалию фиксировали в 1999 году. 

"Телеграф" рассказывал, что в больнице Мечникова в Днепре провели сложнейшую операцию ребенку, который не мог есть и говорить из-за уродства. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Португалия, Грудь, Редкое заболевание, Патология, Порок развития, полимастия.
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