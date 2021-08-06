В Польше сильные ливни затопили более 700 домов (фото, видео)

В Польше сильные ливни затопили дороги и более 700 домов, а на юге страны поднялся уровень воды в реках.
Об этом сообщает "RMF24".
Наиболее сложная ситуация сейчас в Малой Польше. Именно там дожди затопили сотни домов и более 100 участков дорог.
В сети появились видео, как на данный момент выглядят затопленные ливнем улицы.
Сейчас польская власть пытается устранить последствия непогоды.
Как пишет СМИ "Krakоw PL", в одном из польских городов, Старом Бежанове, сейчас работают пожарная часть и муниципальная полиция. Также там находится заместитель мэра города и представители Центра управления кризисами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что сильные наводнения затопили часть Европы - около 200 человек погибли от последствий стихии в Бельгии и Германии.
Напоминаем, что 25 июля Бельгию затопило второй раз за 10 дней.
Тем временем в ОАЭ придумали эффективный способ борьбы с засухой.