В Польше сильные ливни затопили более 700 домов (фото, видео)

В Польше сильные ливни затопили дороги и более 700 домов, а на юге страны поднялся уровень воды в реках.

Об этом сообщает "RMF24".

Наиболее сложная ситуация сейчас в Малой Польше. Именно там дожди затопили сотни домов и более 100 участков дорог.

В сети появились видео, как на данный момент выглядят затопленные ливнем улицы.

Сейчас польская власть пытается устранить последствия непогоды.

Как пишет СМИ "Krakоw PL", в одном из польских городов, Старом Бежанове, сейчас работают пожарная часть и муниципальная полиция. Также там находится заместитель мэра города и представители Центра управления кризисами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сильные наводнения затопили часть Европы - около 200 человек погибли от последствий стихии в Бельгии и Германии.

Напоминаем, что 25 июля Бельгию затопило второй раз за 10 дней.

Тем временем в ОАЭ придумали эффективный способ борьбы с засухой.