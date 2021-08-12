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В Германии медсестра колола людям физраствор вместо COVID-вакцин: пострадали 8600 человек

В Германии медсестра колола людям физраствор вместо COVID-вакцин: пострадали 8600 человек
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Германии бывшую сотрудницу Красного Креста подозревают в подмене вакцин от коронавируса на физраствор. Медсестра могла подменить 8600 доз препарата от COVID-19.

Об этом в среду, 11 августа, пишет издание Daily Mail.

Известно, что женщина вакцинировала пациентов во Фрисландии, районе в Нижней Саксонии, с марта по апрель 2021 года. По данным полиции, за это время сотрудница центра вакцинации могла подменить до 8600 доз вакцин от коронавируса компании Pfizer/BioNTech. 

Правоохранители выяснили, что в соцсетях подозреваемая неоднократно критиковала вакцинацию и скептически высказывалась относительно коронавируса. Мотивы ее действий изучаются.

Стоит отметить, что сам по себе физраствор безвреден, однако большинство пострадавших были пожилыми людьми, которые хотели получить прививку от коронавируса для защиты от болезни. Всех пострадавших попросили обратиться в медучреждения, чтобы получить еще одну дозу вакцины.

Также сообщается, что в апреле эту же медсестру подозревали в подмене шести доз препарата от коронавируса. Тогда сообщалось, что она случайно уронила шесть флаконов с вакцинами и подменила их физраствором.

Как ранее сообщал "Телеграф", тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Германия, Pfizer, COVID-19 Коронавирус, Вакцинация от COVID-19.
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