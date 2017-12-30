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В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса, есть пострадавшие и раненые

ДТП в Эквадоре
08:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: В Эквадоре произошло столкновение трех пассажирских автобусов, погибли не менее двух человек, еще 28 пострадали.

В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, 28 пострадали, передает РИА "Новости".

"Три пассажирских автобуса столкнулись в Эквадоре, погибли не менее двух человек, 28 получили ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы.

Как сообщалось, 23-летняя украинка погибла в жутком ДТП в Италии.

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Новости мира, ДТП в Эквадоре, Пассажиры, Погибшие, Пострадавшие, Столкнулись автобусы.
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