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В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса, есть пострадавшие и раненые
Новости мира: В Эквадоре произошло столкновение трех пассажирских автобусов, погибли не менее двух человек, еще 28 пострадали.
В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, 28 пострадали, передает РИА "Новости".
"Три пассажирских автобуса столкнулись в Эквадоре, погибли не менее двух человек, 28 получили ранения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Все раненые были доставлены в больницы.
Как сообщалось, 23-летняя украинка погибла в жутком ДТП в Италии.
Telegraf.com.ua