Стрельба в школе Флориды: Обама выразил свои соболезнования

Барак Обама призвал законодательно ужесточить контроль за оборотом оружия после трагедии со стрельбой в школе Паркленда.

Об этом экс-президент США написал в своем Twitter.

We are grieving with Parkland. But we are not powerless. Caring for our kids is our first job. And until we can honestly say that we're doing enough to keep them safe from harm, including long overdue, common-sense gun safety laws that most Americans want, then we have to change.

— Barack Obama (@BarackObama) 15 февраля 2018 г.