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Стрельба в школе Флориды: Обама выразил свои соболезнования

Барак Обама
02:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Экс-президент США призвал усилить контроль за оборотом оружия.

Барак Обама призвал законодательно ужесточить контроль за оборотом оружия после трагедии со стрельбой в школе Паркленда.

Об этом экс-президент США написал в своем Twitter.

Стрельба в школе Флориды: появились новые подробности

"Мы скорбим вместе с Парклендом. Но мы не беспомощны. Забота о наших детях – наш первый долг. И пока мы не сможем честно сказать, что делаем достаточно, чтобы защитить их от зла, включая ожидаемые и здоровые законы о контроле за оружием, которые хотят большинство американцев, нам придется меняться", – написал Обама.

Напомним, что в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба. Полиция официально сообщила о 17 погибших и более 50 раненых.

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Новости мира, Барак Обама, Парклэнд, Стрельба в школе, США, Флорида, Школа, Экс-президент США.
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