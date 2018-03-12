Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мэй угрожает России "серьезными мерами" Мэй угрожает России "серьезными мерами"
Новости: США дали первый комментарий по делу Скрипаля США дали первый комментарий по делу Скрипаля
Новости: Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой" Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой"
Новости: Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии под названием "Болезнь Икс" Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии
X

США дали первый комментарий по делу Скрипаля

Белый Дом
23:46 Пн, 12 Март 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Вашингтон выразил поддержку правительству Великобритании, назвав эту страну "нашим ближайшим союзником".

В Белом доме впервые прокомментировали отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В администрации Дональда Трампа заявили, что внимательно следят за событиями и относятся к ним очень серьезно. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Использование чрезвычайно смертоносного нервного средства против граждан Великобритании на территории Великобритании - это возмутительно, атака была безрассудной, дискриминационной и безответственной", - заявила пресс-секретарь. С. Сандерс добавила, что США решительно осуждают отравление экс-шпиона и выражают соболезнования пострадавшим и их семьям. Кроме того, Вашингтон выражает поддержку правительству Великобритании, назвав эту страну "нашим ближайшим союзником". В то же время С. Сандерс ни разу не вспомнила о России и не прокомментировала ее вероятную причастность к отравлению С. Скрипаля.

"Сейчас мы стоим рядом с нашим британским союзником. Я думаю, что они все еще работают над некоторыми подробностями относительно этого, и мы будем продолжать работать с Великобританией, и безусловно, будем поддерживать их в течение всего процесса. Мы готовы им помочь", - ответила пресс-секретарь Белого дома на вопрос журналиста о причастности Кремля к отравлению С. Скрипаля. 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Белый дом, Великобритания, Отравление, Сергей Скрипаль, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп пригрозил новыми пошлинами на европейские товары Военный парад Трампа обойдется без танков Трамп впервые посетит Латинскую Америку

Последние новости

Мускулами этой украинки восхищаются даже всемирно известные бодибилдеры (Фото) Почему к останкам Марии Кюри нельзя прикасаться еще 1500 лет Эти мамы, наверное, нашли источник вечной молодости (Фото)
Сегодня читают
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
03 В Киеве на взятке поймали крупного налоговика
04 Эффективное очищение сосудов чесноком и лимоном
05 Украинцы смогут проверить свой рабочий стаж через интернет
Новости сегодня
01:46 Армия Канады расширит свое присутствие в Ираке
01:30 У двух житомирян обнаружили 40 кг янтаря
01:14 XI Форум "Европа-Украина" состоится в Ряшеве
01:00 Проспект Леся Курбаса временно закроют с 15 марта
00:44 Стало известно, кто станет режиссером "Робопокалипсиса" вместо Спилберга
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд
Новости: Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны
Новости: Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0