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Программа пыток: стало известно прошлое нового директора ЦРУ

ЦРУ
22:19 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Кандидатка Трампа на должность директора ЦРУ была куратором программ по пыткам.

После объявления о назначении нынешнего главы ЦРУ на пост госсекретаря президент США Дональд Трамп сообщил, что место директора ЦРУ займет Джина Гаcпел.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Джина Гаcпел, заместитель директора ЦРУ, заменит директора Помпео и станет первой женщиной-директором этого учреждения - историческое достижение", - отметил Трамп.

Для окончательного назначения на должность кандидатура Джины Гаспел должна пройти процедуру утверждения Сенатом. Хотя Республиканская партия имеет большинство в Сенате, ее кандидатура может быть неоднозначно воспринята из-за причастности Гаспел к противоречивой практики пыток, которую ранее применяло ЦРУ.

По данным The New York Times, в 2002 году Гаспел была куратором программ по пыткам над подозреваемыми в терроризме. Ее также считают причастной к уничтожению видеодоказательств грубого обращения с заключенными в секретной тюрьме в Таиланде. В 2009 году президент Барак Обама своим указом приостановил программы, за выполнение которых отвечала, среди прочих, Гаспел.

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Из-за причастности Гаспел к программам пыток в ЦРУ, ряд законодателей выступали против ее назначения на должность заместителя директора управления.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан отметил, что Гаспел имеет "значительный опыт". Он также признал ее роль в противоречивых практиках по сбору разведданных.

"Она занималась очень, очень противоречивой программой, и я знаю, что процесс утверждения Сенатом будет очень тщательным, но Джина Гаспел является честным человеком", - сказал Бреннан MSNBC, сообщает Politico.

Джина Гаспел начала работать в ЦРУ в 1985 году. Она имеет богатый опыт разведывательной работы в других странах мира. В 2017 году директор ЦРУ Майкл Пампео заявлял, что "она имеет уникальную способность доводить дела до конца и вдохновлять других вокруг себя".

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Новости мира, Госсекретарь США, Джина Гаспел, Дональд Трамп, ЦРУ.
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