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Трамп допустил создание космических войск США

Ракета США
08:09 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Он сказал, что сначала воспринял эту идею как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска, которые будут действовать вне земной атмосферы.

Об этом сообщает CNBC.

"Моя новая национальная стратегия по космосу подчеркивает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия. У нас даже могут быть космические силы", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии.

Он сказал, что сначала воспринял эту идею как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

"Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — сказал Трамп.

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Новости мира, Дональд Трамп, Космические войска, Президент США.
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