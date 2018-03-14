Трамп допустил создание космических войск США

Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска, которые будут действовать вне земной атмосферы.

Об этом сообщает CNBC.

"Моя новая национальная стратегия по космосу подчеркивает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия. У нас даже могут быть космические силы", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии.

Он сказал, что сначала воспринял эту идею как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

"Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — сказал Трамп.