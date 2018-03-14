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Трамп допустил создание космических войск США
08:09 Сегодня Телеграф
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Новости мира: Он сказал, что сначала воспринял эту идею как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.
Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска, которые будут действовать вне земной атмосферы.
Об этом сообщает CNBC.
"Моя новая национальная стратегия по космосу подчеркивает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия. У нас даже могут быть космические силы", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии.
Он сказал, что сначала воспринял эту идею как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.
"Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — сказал Трамп.
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