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Маккейн назвал "выборы Путина" мошенничеством

Джон Маккейн
19:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн назвал президентские выборы в РФ "мошенничеством".

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой нынешней российской власти, назвал мошенничеством голосование на выборах президента РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"То, что Путин должен был приложить большие усилия для стимулирования явки избирателей, свидетельствует об осознании российским народом, что его стремление к власти является мошенничеством", - подчеркнул Маккейн.

"Соединенные Штаты стоят рядом со всеми теми россиянами, которые хотят свободы", - добавил американский сенатор.

Наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе выборов в России

Как сообщалось, в воскресенье, 18 марта, в РФ состоялись выборы президента, на которых Владимир Путин получил, по данным российской ЦИК, более 76% голосов.

Официальные органы американской власти по состоянию на первую половину дня понедельника не обнародовали никакой официальной реакции.

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Новости мира, Владимир Путин, Выборы в РФ, Джон Маккейн, ЦИК.
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