Маккейн назвал "выборы Путина" мошенничеством

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой нынешней российской власти, назвал мошенничеством голосование на выборах президента РФ.

Об этом он написал в Twitter.

That #Putin had to work so hard to drive voter turnout shows the Russian people know his claim to power is a sham. The US stands with all Russians yearning for freedom. #RussiaElections2018 https://t.co/Ztj2KogmYn

— John McCain (@SenJohnMcCain) 18 марта 2018 г.