Маккейн назвал "выборы Путина" мошенничеством

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой нынешней российской власти, назвал мошенничеством голосование на выборах президента РФ.

Об этом он написал в Twitter.

That #Putin had to work so hard to drive voter turnout shows the Russian people know his claim to power is a sham. The US stands with all Russians yearning for freedom. #RussiaElections2018 https://t.co/Ztj2KogmYn — John McCain (@SenJohnMcCain) 18 марта 2018 г.

"То, что Путин должен был приложить большие усилия для стимулирования явки избирателей, свидетельствует об осознании российским народом, что его стремление к власти является мошенничеством", - подчеркнул Маккейн.

"Соединенные Штаты стоят рядом со всеми теми россиянами, которые хотят свободы", - добавил американский сенатор.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 марта, в РФ состоялись выборы президента, на которых Владимир Путин получил, по данным российской ЦИК, более 76% голосов.

Официальные органы американской власти по состоянию на первую половину дня понедельника не обнародовали никакой официальной реакции.