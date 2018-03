В Госдепе США отреагировали на обвинения РФ по делу Скрипаля

В Государственном департаменте США сравнили попытку России отрицать свою ответственность за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля с непризнанием вины за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт написала в своем Twitter.

Today, a Russian Foreign Ministry official said that “logic suggests” the #UK was behind the nerve agent attack on #Salisbury. That’s absurd. Logic and evidence actually show #Russia was behind the attack. @mfa_russia pic.twitter.com/WcAegAtXvK

— Heather Nauert (@statedeptspox) 21 марта 2018 г.