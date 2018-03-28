Госдеп США о России: Это чудовище из морских глубин

В госдепартаменте США сравнили Россию с монстром из морских глубин.

Об этом на брифинге заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В ходе брифинга журналист спросил ее, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов. "Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран", — сказала Науэрт.

Журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель внешнеполитического ведомства подтвердила свои слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".

После этого в российском посольстве в США заявили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда. Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, "оседлавший" земной шар, и надписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу

От себя в российском посольстве написали: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента".

Как сообщалось ранее, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в коме.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов. В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.