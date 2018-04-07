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Нацгвардия выдвинулась на помощь к границе США и Мексики

Граница Мексики и США
12:13 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: На помощь американским пограничникам у границы с Мексикой направили первые подразделения Нацгвардии.

Военнослужащие Национальной гвардии США выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности юго-западной границы США.

Об этом говорится в совместном заявлении министра внутренней безопасности Штатов Кирстен Нильсен и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, опубликованном в Twitter.

"Вечером Национальная гвардия выдвинулась на помощь пограничной службе на юго-западной границе США. Министерство внутренней безопасности выявило уязвимые места в безопасности границы и обратилось к Нацгвардии", - сказано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на границу с Мексикой отправятся от 2 до 4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

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Новости мира, Безопасность США, Военнослужащие США, Мексика, Национальная гвардия, США.
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