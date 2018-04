Нацгвардия выдвинулась на помощь к границе США и Мексики

Военнослужащие Национальной гвардии США выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности юго-западной границы США.

Об этом говорится в совместном заявлении министра внутренней безопасности Штатов Кирстен Нильсен и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, опубликованном в Twitter.

At the direction @POTUS, and as a result of close coordination with the border state governors and DoD, National Guard personnel are deploying to the border tonight. Statement w #SecDef Mattis @DeptofDefensepic.twitter.com/uCWUxvS7yZ

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 7 апреля 2018 г.