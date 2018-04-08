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Трамп: США теряют $ 500 млрд в год из-за "нечестной торговли" с Китаем

Дональд Трамп
13:23 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США также призывает Китай покончить с "нечестной торговлей".

Президент США Дональд Трамп заявил, что США теряют $ 500 млрд в год из-за "нечестной торговли" с Китаем.

Об этом он написал в своей страничке в Twitter.

"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют $ 500 млрд в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться!" - написал Трамп.

 

Напомним, что ранее Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность дополнительного расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, еще на сумму в $100 млрд.

Из-за случившегося торгового конфликта Китай был вынужден искать поддержку в ЕС. Торговую войну между странами уже называют "самой большой угрозой для мировой экономики".

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Новости мира, Китай, Пошлины, США-Китай, Трамп, Экономическая война.
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