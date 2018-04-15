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Трамп: Американские СМИ не смогут дискредитировать операцию в Сирии

Дональд Трамп
16:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США, Дональд Трамп, назвал операцию в Сирии идеально выполненной.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал военную операцию в Сирии настолько идеальной, что американские СМИ не смогут ее дискредитировать.

"Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение "миссия выполнена", - написал он Твиттере.

"Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настолько великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!" - добавил Д.Трамп.

 

Накануне он написал в "Твиттере", что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии и добавил в конце записи выражение: "Миссия выполнена!"

В СМИ и социальных сетях эта фраза вызвала бурную реакцию. Американские издания отметили, что именно такую фразу экс-президент США Джордж Буш-младший использовал в 2003 году спустя шесть недель после вторжения США и их союзников в Ирак. Американские СМИ также едко заметили, что в случае с Дж.Бушем-младшим "миссия оказалась не выполнена".

Также в социальных сетях Д.Трампа обвинили в том, что ударом по Сирии он попытался отвлечь внимание от скандалов, связанных с ним самим, начиная с его отношений с порно-звездой Сторми Дэниелс и заканчивая обысками офиса и квартиры его адвоката Майкла Коэна. Пользователи отмечают, что ему это удалось, и в таком случае "миссия действительно выполнена".

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Новости мира, Американские СМИ, Дональд Трамп, Операция в Сирии, Ракетный удар.
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