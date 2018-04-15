Трамп: Американские СМИ не смогут дискредитировать операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал военную операцию в Сирии настолько идеальной, что американские СМИ не смогут ее дискредитировать.

"Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение "миссия выполнена", - написал он Твиттере.

"Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настолько великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!" - добавил Д.Трамп.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Накануне он написал в "Твиттере", что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии и добавил в конце записи выражение: "Миссия выполнена!"

В СМИ и социальных сетях эта фраза вызвала бурную реакцию. Американские издания отметили, что именно такую фразу экс-президент США Джордж Буш-младший использовал в 2003 году спустя шесть недель после вторжения США и их союзников в Ирак. Американские СМИ также едко заметили, что в случае с Дж.Бушем-младшим "миссия оказалась не выполнена".

Также в социальных сетях Д.Трампа обвинили в том, что ударом по Сирии он попытался отвлечь внимание от скандалов, связанных с ним самим, начиная с его отношений с порно-звездой Сторми Дэниелс и заканчивая обысками офиса и квартиры его адвоката Майкла Коэна. Пользователи отмечают, что ему это удалось, и в таком случае "миссия действительно выполнена".