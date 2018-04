Трамп: Американские СМИ не смогут дискредитировать операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал военную операцию в Сирии настолько идеальной, что американские СМИ не смогут ее дискредитировать.

"Операция в Сирии была выполнена настолько идеально, с такой аккуратностью, что единственный способ, которым могут воспользоваться пишущие фейковые новости СМИ, чтобы ее дискредитировать, только использовать мое выражение "миссия выполнена", - написал он Твиттере.

"Я знаю, что они за это ухватятся, но полагал, что это настолько великолепный военный термин, что он должен был появиться вновь. Использовать часто!" - добавил Д.Трамп.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.