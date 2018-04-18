Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Министр внутренних дел Украины в США обсуждал Антикоррупционный суд
Министр внутренних дел Украины в США обсуждал Антикоррупционный суд
Новости: Заседание Кабмина в среду: что планируется обсудить
Заседание Кабмина в среду: что планируется обсудить
Новости: Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Новости: Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
X

Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

Семья Джорджа и Барбары Буш
09:01 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua

Новости мира: Бывшая первая леди США, жена Джорджа Буша Барбара Буш скончалась 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет.

Бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт в twitter.

"Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки и неустанный сторонник семейной грамотности, Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет", - говорится в сообщении.

Барбара Буш представительница одной из самых известных политических семей Америки, она была женой одного президента - Джорджа Буша, и матерью другого – Джорджа Буша младшего. Еще один их сын Джеб был губернаторм Флориды и тоже баллотировался в президенты.

Как первая леди, с 1989 по 1993 год, она опекалась проблемой всеобщей грамотности и основала фонд семейной грамотности.

В заявлении в честь Барбары Буш, президент Дональд Трамп назвал ее "защитницей американской семьи".

"Среди ее самых больших достижений было признание важности грамотности как фундаментальной семейной ценности, которая требует поддержки и защиты", - сказал Трамп.

"Ее будут долго помнить за твердую преданность стране и семье, обеим из которых она служила неизменно хорошо", - добавил он.

Сын Барбары Буш Джеб написал: "Я исключительно привилегирован быть сыном Джорджа Буша и исключительно милостивой, общительной, забавной, смешной, любящей, жесткой, умной, изящной женщины, которая была силой природы, известной как Барбара Буш".

Мадлен Олбрайт, которая при президенте Билле Клинтоне была первой женщиной, которая служила госсекретарем США, вспомнила Барбару Буш как "женщину невероятной решимости, ума и сострадания, которая воплотила лучшие ценности Америки".

Сенатора Маккейна снова прооперировали

Барбара и Джордж Буши прожили вместе 73 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Альманах 2018, Барбара Буш, Бывшая первая леди СЩА, Жена Джорджа Буша, Скончалась.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Сенатора Маккейна снова прооперировали Трамп отложил введение новых санкций против РФ Драка из-за мобильного телефона в тюрьме США: 7 человек погибло, 17 ранено

Последние новости

"Аль-Ахли" Реброва вышел в плей-офф азиатской ЛЧ Канада готовится к легализации марихуанны Клуб третьего дивизиона Франции вышел в финал Кубка страны
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 КГГА: 22 апреля в Киеве будет ограничено движение транспорта
05 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Новости сегодня
09:22 РФ обвиняет Британию в уничтожении доказательств химатаки в Солсбери
09:18 Официальный курс валют от НБУ: евро упал в цене
09:16 Бывшего мужа Дженнифер Энистон заметили в компании молодой актрисы
09:16 НХЛ: "Вегас" прошел "Лос-Анджелес" и другие матчи 17 апреля
09:11 Улыбка до ушей: странные парочки из социальных сетей, которые счастливы вместе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
Новости: В Украине могут вырасти именные стипендии
В Украине могут вырасти именные стипендии
Новости: Минрегион обновит нормы застройки городов многоэтажками
Минрегион обновит нормы застройки городов
Новости: Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Добавить комментарий
0