Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

Бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт в twitter.

"Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки и неустанный сторонник семейной грамотности, Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет", - говорится в сообщении.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc

— Jim McGrath (@jgm41) 17 апреля 2018 г.