Трамп: Если встреча с Ким Чен Ыном будет неуспешной, я покину ее

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может вообще не состояться, если он не увидит готовности северокорейской стороны к прекращению своей ракетно-ядерной программы.

Об этом американский президент заявил в среду, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии во Флориде.

"Если, по моему мнению, эта встреча не будет плодотворной, мы не поедем на нее", - заявил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что в случае, если встреча все же начнется, а конструктива не будет, он оставляет за собой право прервать ее.

"Если эта встреча, когда я уже будет там, не будет плодотворной, я уважительно покину ее, и мы будем продолжать то, что мы делаем", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось, накануне президент США подтвердил встречу с руководством Северной Кореи экс-главы ЦРУ, номинанта на пост госсекретаря США Майк Помпео. Кроме того стало известно, что встречу самого Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в начале июня.