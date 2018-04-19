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Трамп: Если встреча с Ким Чен Ыном будет неуспешной, я покину ее

Дональд Трамп
08:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что в случае неуспешных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном на предстоящей встрече, он встанет и покинет помещение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может вообще не состояться, если он не увидит готовности северокорейской стороны к прекращению своей ракетно-ядерной программы.

Об этом американский президент заявил в среду, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии во Флориде.

"Если, по моему мнению, эта встреча не будет плодотворной, мы не поедем на нее", - заявил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что в случае, если встреча все же начнется, а конструктива не будет, он оставляет за собой право прервать ее.

"Если эта встреча, когда я уже будет там, не будет плодотворной, я уважительно покину ее, и мы будем продолжать то, что мы делаем", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось, накануне президент США подтвердил встречу с руководством Северной Кореи экс-главы ЦРУ, номинанта на пост госсекретаря США Майк Помпео. Кроме того стало известно, что встречу самого Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в начале июня.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, США.
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