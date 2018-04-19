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Трамп: Санкции будут введены, как только Москва заслужит их

Дональд Трамп и Владимир Путин
08:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп считает, что Россия пока еще не заслужила введения новых санкций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома.

"Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат", - сказал Трамп.

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Напомним, Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора. 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Санкции, США.
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