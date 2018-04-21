Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп назвал "большим прогрессом" отказ властей КНДР от испытаний ракет.

Об этом он написал 21 апреля в Twitter.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем нашего саммита", – написал Трамп.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает полигон Пунгери на севере страны.

Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером может состояться в начале июня.

В то же время Трамп заявлял, что эта встреча может не состояться, если он не увидит готовности северокорейской стороны прекратить свою ракетно-ядерную программу.