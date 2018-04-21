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Новости: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Новости: Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
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Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний

Дональд Трамп
04:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал решение Северной Кореи прекратить ядерные испытания.

Президент США Дональд Трамп назвал "большим прогрессом" отказ властей КНДР от испытаний ракет.

Об этом он написал 21 апреля в Twitter.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем нашего саммита", – написал Трамп.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает полигон Пунгери на севере страны.

Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером может состояться в начале июня.

В то же время Трамп заявлял, что эта встреча может не состояться, если он не увидит готовности северокорейской стороны прекратить свою ракетно-ядерную программу.

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Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, США, Ядерные испытания.
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