Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп назвал "большим прогрессом" отказ властей КНДР от испытаний ракет.

Об этом он написал 21 апреля в Twitter.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.