Семь штатов США потребовали признать программу защиты иммигрантов незаконной

Семь штатов США требуют в суде признать незаконной программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которая защищает молодых иммигрантов от депортации.

Об этом сообщает Reuters.

Иск в федеральный суд Южного округа Техаса подали власти штатов Техас, Алабама, Арканзас, Луизиана, Небраска, Южная Каролина и Западная Вирджиния.

Программы DACA каждые два года обеспечивала отсрочку от депортации так называемым “мечтателям” (Dreamers) — детям, которые нелегально приехали с родителями в США и впоследствии учились там.