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Семь штатов США потребовали признать программу защиты иммигрантов незаконной
Новости мира: Программа DACA была запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2012 году.
Семь штатов США требуют в суде признать незаконной программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которая защищает молодых иммигрантов от депортации.
Об этом сообщает Reuters.
Иск в федеральный суд Южного округа Техаса подали власти штатов Техас, Алабама, Арканзас, Луизиана, Небраска, Южная Каролина и Западная Вирджиния.
Программы DACA каждые два года обеспечивала отсрочку от депортации так называемым “мечтателям” (Dreamers) — детям, которые нелегально приехали с родителями в США и впоследствии учились там.
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