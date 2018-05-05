Российское дело: Трамп “очень хочет поговорить" со следователями

Глава Белого дома заявил, что охотно пообщался бы с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому" делу, но при условии, что по отношению к нему будет продемонстрирована честность.

Такую позицию Дональд Трамп высказал в пятницу, сообщил центральный американский телеканал CNN.

"Я бы охотно пообщался бы, я бы очень хотел этого. Никто не хочет так поговорить, чем я", - сказал президент в пятницу, во время подхода к СМИ, заметив однако, что адвокаты отговаривают его от этого собеседования.

Он объяснил свое желание разговаривать со следователями собственной уверенностью, чтобы он не сделал ничего плохого. Президент также выразил сомнение в непредвзятости команды Мюллера, заявив, что она состоит из демократов, а сам Мюллер служил директором ФБР по большей части при президенте Обаме, хотя его и назначил на эту должность президент Джордж Буш.

"Я хотел бы уйти (на встречу со спецпрокурором – ред.), мне хотелось бы поговорить, но я должен знать, что к нам будут относиться по-честному", - выразился президент.

Как сообщалось, в США проходит несколько параллельных расследований о вмешательстве России в президентские выборы в США, в том числе во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в Сенате. В прошлом месяце Палата представителей Конгресса поспешила обнародовать выводы своего расследования, заявив, что не нашла признаков заговора между кампанией Трампа и российским правительством. Зато демократы в Палате заявили протест, отметив, что республиканцы воспользовались большинством для того, чтобы завершить следствие, но при этом далеко не все свидетели были опрошены и не все материалы рассмотрены во время расследования.