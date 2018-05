Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить свое решение относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана 8 мая, после обеда по местному времени (20:00 по киевскому времени). Соответствующую запись американский лидер оставил 7 мая в своем микроблоге Twitter.

“Я объявлю о своем решении по соглашению с Ираном завтра (во вторник) в Белом доме в 14:00 (20:00 по киевскому времени — ред.)”, — сообщил хозяин Белого дома.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2018 г.