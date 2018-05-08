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Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома

Дональд Трамп
02:52 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: От выхода из соглашения Трампа настойчиво отговаривают страны Запада, в частности Германия, Франция и Великобритания.

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить свое решение относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана 8 мая, после обеда по местному времени (20:00 по киевскому времени). Соответствующую запись американский лидер оставил 7 мая в своем микроблоге Twitter.

“Я объявлю о своем решении по соглашению с Ираном завтра (во вторник) в Белом доме в 14:00 (20:00 по киевскому времени — ред.)”, — сообщил хозяин Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп обещал решить до 12 мая, будет ли США и в дальнейшем приостанавливать действие санкций против Ирана по условиям ядерной сделки. Это решение фактически определит дальнейшее участие США в соглашении. 

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, СВПД, Ядерная программа Ирана.
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