Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оборонный бюджет США 2019: Украине выделят $50 млн на закупку вооружения
Оборонный бюджет США 2019: Украине выделят $50 млн на закупку вооружения
Новости: Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине
Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине
Новости: Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Новости: Убойные открытки для любителей черного юмора
Убойные открытки для любителей черного юмора
X

Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Сара Сандерс
05:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: 7 мая Путин в четвертый раз занял пост президента РФ.

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с инаугурацией на четвертый президентский срок.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент приветствует его и надеется, что наступят времена, когда будем иметь хорошие отношения с Россией. Вместе с тем, США верят, что каждый имеет право быть услышанным и проводить мирные собрания", - сказала Сандерс.

При этом Сандерс не уточнила, были ли поздравления Трампа высказаны в форме личной беседы с российским президентом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Белый дом, Владимир Путин, Инаугурация, Сара Сандерс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Конгрессмен посоветовал Трампу повременить с решением по иранскому атому Илон Маск решил производить конфеты На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали более 1700 человек

Последние новости

Ремонт дорог на Эстакадном съезде: В Киеве частично ограничат движение США, Финляндия и Швеция подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны Суровые и странные запреты, действующие в Северной Корее (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
05 В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости сегодня
05:55 Улыбка с самого утра: веселые анекдоты 8 мая
05:55 В Германии 89-летнюю пенсионерку засудили за отрицание Холокоста
05:32 На Донбассе с 6 по 11 мая в некоторых пунктах будет ограничено перемещение лиц
05:17 Ученые: Гравитационные взаимодействия меняли климат Земли в течении 215 млн лет
04:41 Ученым удалось решить 25-ти летний спор о "смерти" Солнца
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома
Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Остроумные комментарии от тех, кто за словом в карман не лезет
Остроумные комментарии от тех, кто за словом в карман не лезет
Добавить комментарий
0