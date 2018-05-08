Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с инаугурацией на четвертый президентский срок.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент приветствует его и надеется, что наступят времена, когда будем иметь хорошие отношения с Россией. Вместе с тем, США верят, что каждый имеет право быть услышанным и проводить мирные собрания", - сказала Сандерс.

При этом Сандерс не уточнила, были ли поздравления Трампа высказаны в форме личной беседы с российским президентом.