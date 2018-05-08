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Трамп поздравил Путина с инаугурацией
Новости мира: 7 мая Путин в четвертый раз занял пост президента РФ.
Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с инаугурацией на четвертый президентский срок.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент приветствует его и надеется, что наступят времена, когда будем иметь хорошие отношения с Россией. Вместе с тем, США верят, что каждый имеет право быть услышанным и проводить мирные собрания", - сказала Сандерс.
При этом Сандерс не уточнила, были ли поздравления Трампа высказаны в форме личной беседы с российским президентом.
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