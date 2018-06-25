В Бразилии гигантская анаконда перекрыла трассу (Видео)

В бразильском городе Манаус сняли, как анаконда, пытаясь переползти дорогу, практически полностью ее перекрыла. "Шокированные свидетели сняли, как анаконда длиной в 3,35 метров, переползает через дорогу", - сообщает местный портал UPI. Необычное происшествие произошло в городе Манаус в бразильском штате Амазонас. По словам автора видеоролика, дорога, на которой была замечена анаконда, проходит сквозь наибольшую зеленую зону в городе, и в этом районе можно иногда увидеть диких животных.