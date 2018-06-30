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Россия и Китай в ближайшем будущем могут лишить США лидерства в космосе

Пентагон
05:33 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Роберт Эшли прокомментировал гонку США, Китая и России в сфере космоса.

Россия и Китай разрабатывают новое космическое вооружение, которое “в ближайшем будущем” может лишить США лидерства в космосе. Об этом заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает издание Defense One.

По его словам, “конкуренты” США в лице Москвы и Пекина развивают “способность перехватывать спутники как с земли, так и в космосе”. По его словам, в будущем конкуренция трех стран в космосе будет только расти. В то же время, по словам генерал-лейтенанта, США теряет технологическое лидерство в военных космических программах и призвал обратить внимание на национальную стратегию обороны.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы перестал прислушиваться к мнению американского министра обороны Джеймса Мэттиса и существенно сократил консультации с главой Пентагона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов.

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Новости мира, Китай, Космос, Пентагон, Роберт Эшли, Россия, США.
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