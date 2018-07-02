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Трамп: ОПЕК манипулирует мировыми рынками нефти

Дональд Трамп
02:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании мировыми рынками нефти.

Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании мировыми рынками нефти и потребовал прекратить эти манипуляции.

Трамп выступил в воскресной программе на канале Fox News, где ему был задан вопрос, манипулирует ли кто-то нефтяными рынками, пишет Голос Америки.

«Этим занимается ОПЕК, – ответил Трамп, – и лучше бы им это прекратить, потому что мы защищаем эти страны, многие из этих стран. ОПЕК манипулирует».

Он также заявил, что США введут санкции против европейских компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

В частности, Трампа также спросили, будет ли он вводить санкции против европейских компаний, если они будут вести бизнес с Ираном.

"Да, конечно, – ответил он. – Несомненно, так мы и поступим".

Как сообщалось ранее, ранее представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что Тегеран расценивать просьбу президента США Дональда Трампа к королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду об увеличении добычи нефти как предложение выйти из ОПЕК.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Нефть, ОПЕК.
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