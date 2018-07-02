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Как город из фильма ужасов: небо в Сан-Франциско из-за пожаров стало оранжевым

Небо в Сан-Франциско
16:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Сан-Франциско небо из-за лесных пожаров, которые охватили север Калифорнии, кажется оранжевым.

Мощные лесные пожары охватили север Калифорнии - дым распространяется настолько, что небо над Сан-Франциско кажется оранжевым.

Новый очаг огня обнаружили в регионе Йоло. На западном побережье США очень горячо: бушуют 4 лесных пожара. Пожарным до сих пор не удается их погасить. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

Невероятно жаркая и ветреная погода держится в Калифорнии уже несколько недель. Поэтому сухие деревья и кустарники вспыхивают как спички. Власти штата продолжает эвакуацию.

Напомним, в Кирилловке очевидцев не на шутку испугал смерч, а в Карпатах 1 июля снова выпал снег.

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Новости мира, Лесные пожары в Калифорнии, Небо, Оранжевое, Сан-Франциско.
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