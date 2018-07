Как город из фильма ужасов: небо в Сан-Франциско из-за пожаров стало оранжевым

Мощные лесные пожары охватили север Калифорнии - дым распространяется настолько, что небо над Сан-Франциско кажется оранжевым.

Новый очаг огня обнаружили в регионе Йоло. На западном побережье США очень горячо: бушуют 4 лесных пожара. Пожарным до сих пор не удается их погасить. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

Another view of apocalyptic skies in San Francisco. pic.twitter.com/cTTAZDgB85

— WeatherNation (@WeatherNation) 2 июля 2018 г.