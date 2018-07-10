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В Белом доме отреагировали на отставку Джонсона

Белый дом
07:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Отставка Бориса Джонсона с поста главы британского МИД не внесет изменений в планы Трампа нанести визит в Великобританию.

Президент США Дональд Трамп не изменил своих планов по визиту в Британию в связи с отставкой главы МИД этой страны Бориса Джонсона, сообщила в понедельник американским журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

Мэй отреагировала на отставку Джонсона

"Президент готов к рабочему визиту к премьер-министру (Терезе Мэй - ред) 13 июля, и к дальнейшему укреплению особенных отношений США и Британии", - отметила она, отвечая на вопрос о визите в Британию в свете последних событий в Лондоне.

Бывший министр здравоохранения стал новым главой МИД Великобритании

Ранее с поста главы МИД Британии ушел Б.Джонсон. Он объяснил свое решение разногласиями с Т.Мэй по поводу реализации Brexit. Лондон пока не объявил, кто возглавит министерство.

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Новости мира, Белый дом, Борис Джонсон, Великобритания, Дональд Трамп, Отставка Джонсона, Сара Сандерс, США.
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