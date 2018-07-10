В Белом доме отреагировали на отставку Джонсона

Президент США Дональд Трамп не изменил своих планов по визиту в Британию в связи с отставкой главы МИД этой страны Бориса Джонсона, сообщила в понедельник американским журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент готов к рабочему визиту к премьер-министру (Терезе Мэй - ред) 13 июля, и к дальнейшему укреплению особенных отношений США и Британии", - отметила она, отвечая на вопрос о визите в Британию в свете последних событий в Лондоне.

Ранее с поста главы МИД Британии ушел Б.Джонсон. Он объяснил свое решение разногласиями с Т.Мэй по поводу реализации Brexit. Лондон пока не объявил, кто возглавит министерство.