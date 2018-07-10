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В Белом доме отреагировали на отставку Джонсона
07:13 Сегодня Телеграф
Новости мира: Отставка Бориса Джонсона с поста главы британского МИД не внесет изменений в планы Трампа нанести визит в Великобританию.
Президент США Дональд Трамп не изменил своих планов по визиту в Британию в связи с отставкой главы МИД этой страны Бориса Джонсона, сообщила в понедельник американским журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.
Мэй отреагировала на отставку Джонсона
"Президент готов к рабочему визиту к премьер-министру (Терезе Мэй - ред) 13 июля, и к дальнейшему укреплению особенных отношений США и Британии", - отметила она, отвечая на вопрос о визите в Британию в свете последних событий в Лондоне.
Бывший министр здравоохранения стал новым главой МИД Великобритании
Ранее с поста главы МИД Британии ушел Б.Джонсон. Он объяснил свое решение разногласиями с Т.Мэй по поводу реализации Brexit. Лондон пока не объявил, кто возглавит министерство.
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