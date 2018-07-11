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Помпео обвинил Иран в использовании своих посольств для подготовки терактов в ЕС

Майк Помпео
05:10 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иран же отрицает подобную активность и утверждает, что цель этих обвинений причинить вред его отношениям с Европейским Союзом.

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил во время визита в ОАЭ, что власти Ирана используют дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак.

Об этом сообщило во вторник американское центральное издание The Washington Post.

"Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник обвинил Иран в использовании своих посольств для организации террористических актов в Европе и официальный Тегеран предупредил, что его действия повлекут за собой "реально высокую цену" после того, как тот пригрозил сорвать поставки нефти на Ближнем Востоке", - отмечается в публикации.

Госсекретарь также дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором, в частности, сообщил, что на прошлой неделе в Европе были арестованы иранцы, которые готовились к проведению теракта в Париже.

Кроме того, как пишет издание, один иранский дипломат в Вене также был признан причастным к планированию нападения на иранскую оппозицию во время протестов 30 июня. Подобный случай произошел в Германии.

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Новости мира, ЕС, Иран, Майк Помпео, ОАЭ, Теракт.
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