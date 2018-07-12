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Трамп прилетел в Лондон поиграть в гольф

Дональд Трамп и его жена Мелания
19:31 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональт Трамп вместе с женой Меланией приехали в Лондон, чтобы позже встретиться с премьером Терезой Мэй, и перед встречей с Путиным поиграть в гольф.

Президент США Дональд Трамп приземлился на территории Великобритании, куда приехал встречаться с премьером Терезой Мэй, королевой Елизаветой II, а также сыграть в гольф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в начале следующей недели, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, самолет лидера США приземлился в лондонском аэропорту Станстэд. В Британию американский лидер прибыл из Бельгии, в столице которой завершился саммит лидеров НАТО.

Ожидается, что позднее в четверг Д.Трамп с супругой Меланией посетят ужин в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир, организованный Т.Мэй. Среди порядка 100 гостей на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы, на Даунинг-стрит пояснили, что на ужине "отпразднуют крепкие деловые связи" между США и Великобританией.

Ночь на пятницу президент США с супругой проведут в резиденции американского посла в Лондоне в Риджентс-парк.

В пятницу президент США проведет утро и первую половину дня на переговорах с Т.Мэй в загородной резиденции британского премьера под названием Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.

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После встречи с Т.Мэй Д.Трамп с Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

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Новости мира, Дональд Трамп, Лондон, США, Тереза Мэй.
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