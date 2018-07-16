https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_54488330-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4252096-pompeo-v-helsinki-myach-na-storone-polya-rossii.html
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
06:39 Сегодня Телеграф
Новости мира: Госсекретарь США считает, что улучшение американо-российских отношений зависит от России.
Госсекретарь США Майк Помпео накануне американо-российского саммита заявил, что вопрос нормализации отношений между Соединенными Штатами с Россией зависит от позиции российской стороны.
"Улучшение отношений с российским правительством было бы полезным для всех, но мяч находится на стороне поля России", - написал он в своем Твиттере по прибытии в Финляндию на встречу президентов США и РФ
Он отметил, что Вашингтон намерен по-прежнему привлекать Россию к ответственности за "злостные действия".
Встреча президентов двух стран назначена на понедельник в Хельсинки.
Telegraf.com.ua