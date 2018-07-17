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Шварценеггер - Трампу: Вы стояли перед Путиным, как маленький фанат

Арнольд Шварценеггер
16:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Арнольд Шварценеггер обрушил на президента США Дональда Трампа жесткую критику после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Известный голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем микроблоге Twitter жесткую критику президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

 «Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию, это выглядело неловко. Вы стояли там, как олух, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф, или селфи, или что-то подобное. На этой конференции вы буквально продали нашу разведку, систему правосудия и, что хуже всего, нашу страну. Вы президент США. Вы не должны так поступать. Что с вами? Что осталось от силы слов Рональда Рейгана? Он стоял на Берлинской стене и говорил: „Господин Горбачев, снесите эту стену“. Что с этим всем случилось?»

Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики.

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Новости мира, Арнольд Шварценеггер, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп, Президент США, Хельсинки.
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