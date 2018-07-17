Шварценеггер - Трампу: Вы стояли перед Путиным, как маленький фанат
Новости мира: Арнольд Шварценеггер обрушил на президента США Дональда Трампа жесткую критику после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Известный голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем микроблоге Twitter жесткую критику президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G
— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
«Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию, это выглядело неловко. Вы стояли там, как олух, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф, или селфи, или что-то подобное. На этой конференции вы буквально продали нашу разведку, систему правосудия и, что хуже всего, нашу страну. Вы президент США. Вы не должны так поступать. Что с вами? Что осталось от силы слов Рональда Рейгана? Он стоял на Берлинской стене и говорил: „Господин Горбачев, снесите эту стену“. Что с этим всем случилось?»
Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики.