СМИ: Личный самолет Путина вторгся в воздушное пространство Эстонии

Российские самолеты A319 и ИЛ-96 нарушили воздушное пространство Эстонии, когда президент РФ Владимир Путин направлялся в Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Postimees.

"Вчера, 16 июля, в первой половине дня... в районе острова Вайндлоо воздушное пространство Эстонии нарушили российские самолеты A319 и ИЛ-96. На борту последнего находился президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. При изучении онлайн-радаров стало понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии.

Отмечается, что самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало сегодня представителя российского посольства и передало ему ноту. Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, Трамп во время пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки заявил о недоверии выводам собственной разведки о вмешательстве РФ в президентских выборах, а также о том, что он больше верит словам Путина. Это заявление Трампа вызвало резкое возмущение не только в лагере демократов, но и среди республиканцев.