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США могут ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге

Джон Болтон
04:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В качестве санкций Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге опасным и безответственным на фоне намерений суда расследовать возможные военные преступления американцев в Афганистане.

Об этом он заявил в Вашингтоне, сообщает агентство AFP.

"Теоретически МУС привлекает виновников самых вопиющих зверств к ответственности за их преступления, выносит справедливое решение в отношении жертв и сдерживает будущие злоупотребления. На практике, однако, суд является неэффективным и безответственным", - сказал Болтон.

Он отметил, что Вашингтон отвергает любое решение суда об уголовном преследовании американских военнослужащих и сотрудников разведслужб за возможные преступления против задержанных в Афганистане.

По словам Болтона, расследование военных преступлений в Афганистане является "абсолютно необоснованным и незаконным".

"Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников, от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом", - заявил Болтон.

В качестве санкций Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.

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Новости мира, Джон Болтон, Международный уголовный суд в Гааге, мир, Политика, США.
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