США планирует ввести более жесткие санкции против РФ

Соединенные Штаты работают над вторым, более жестким пакетом санкций против России, которые будут введены в ноябре из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом в четверг в Конгрессе сообщила помощник государственного секретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх, передает Bloomberg.

"Мы планируем ввести очень жесткий второй пакет санкций (против РФ - ред.)", - сказала она.

По словам Сингх, в новый пакет будут включены банковские санкции, запрет на поставки оборонной продукции и финансовой помощи.

Она добавила, что санкции будут введены в ответ на отказ российских властей предоставить доступ инспекторам на химические объекты и передать США "верифицируемое подтверждение" того, что страна снова не будет использовать запрещенное химическое оружие.