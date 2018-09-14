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США планирует ввести более жесткие санкции против РФ

Флаг США
11:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вчера, 13 сентября, из-за Солсбери США обещают России более жесткие санкции.

Соединенные Штаты работают над вторым, более жестким пакетом санкций против России, которые будут введены в ноябре из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом в четверг в Конгрессе сообщила помощник государственного секретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх, передает Bloomberg.

"Мы планируем ввести очень жесткий второй пакет санкций (против РФ - ред.)", - сказала она.

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По словам Сингх, в новый пакет будут включены банковские санкции, запрет на поставки оборонной продукции и финансовой помощи.

Она добавила, что санкции будут введены в ответ на отказ российских властей предоставить доступ инспекторам на химические объекты и передать США "верифицируемое подтверждение" того, что страна снова не будет использовать запрещенное химическое оружие.

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Новости мира, РФ, Санкции США, Солсбери, США.
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