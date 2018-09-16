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Закрытие обсерватории в Нью-Мексико: масса слухов

Вспышка на Солнце
09:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Власти без объяснений закрыли солнечную обсерваторию в Нью-Мексико (США), эвакуировав сотрудников, что породило массу слухов о шпионаже и вспышке на Солнце.

Солнечную обсерваторию в американском штате Нью-Мексико закрыли на неопределенный срок, персонал эвакуирован. Эвакуация сотрудников обсерватории произошла еще 6 сентября. Об этом сообщает Space.com.

Как отмечается, сотрудники ФБР, работающие на месте, не сообщают местным правоохранителям никакой информации, указывая лишь на "проблемы с безопасностью" в обсерватории. Ассоциация университетов по астрономическим исследования также выпустила сообщение, в котором рассказала о "серьезной проблеме". Там добавили, что работают над ней вместе с властями. Портал подчеркивает, что ситуация породила массу слухов: от расследования дела о шпионаже до попыток властей скрыть информацию о смертельной вспышке на Солнце. ФБР пока не дает комментариев СМИ, заключает портал.

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Новости мира, Вспышка, Нью-Мексико, Обсерватория, Солнце, США.
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