Ураган "Флоренс": В США погибли уже 14 человек

Число жертв тропического шторма "Флоренс", два дня назад достигшего атлантического побережья США с силой ураганного ветра, по состоянию на воскресенье достигло 14-ти человек.

Об этом сообщил американский центральный телеканал новостей ABC News.

"После того, как шторм в пятницу обрушился на Северную Каролину с силой урагана, он стал причиной гибели 14 человек", - говорится в сообщении.

В основном, жертвы погибли от наводнения несмотря на то, что на местном уровне были созданы сотни поисково-спасательных команд, в том числе, подразделений национальной гвардии и волонтеров. По сообщениям СМИ, только на линии атлантического побережья береговая охрана спасла 57 человек и восемь домашних животных, оказавшихся в водной ловушке. В общем, речь идет о сотнях спасенных жителей на затопленных территориях.

Между тем, после двух дней стихия продолжает представлять опасность. Так, утром воскресенья в штате Северная Каролина местные власти выдали новые распоряжения об эвакуации людей, чьи дома расположены вдоль рек, которые угрожают выйти из берегов. Высокая вода в этой местности является стремительным явлением: только за последние 24 часа уровень в реке Кейп Феар поднялся более, чем на пять метров.

До сих пор без электроснабжения остаются, по разным данным, до миллиона пользователей.

По прогнозам, стихия угрожает также соседним штатам - Южной Каролине и Вирджинии.