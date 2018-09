Стрельба в США: полиция просит не выходить из дома (Видео)

В округе Харфорд в американском штате Мэриленд в четверг произошла стрельба.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Стрельба произошла примерно в 9:00 утра по местному времени.

Агенты ФБР, которые прибыли на вызов, сообщили о "многочисленных жертвах", население просят не выходить из дома и не приближаться к району, где произошла стрельба.

Harford County Shooting:

- As many as 8 people shot in Harford County, Maryland

- Multiple people killed

- No shots currently being fired at scene, but shooter is not in custody

- Massive response from Police, ATF, and FBIpic.twitter.com/Bxy9gB6kws

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 20 сентября 2018 г.