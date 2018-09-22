День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко об агрессии РФ: Мы выйдем из этой борьбы победителями
Порошенко об агрессии РФ: Мы выйдем из этой борьбы победителями
Новости: Аваков сообщил, где и кто чаще всего делает загранпаспорта в Украине
Аваков сообщил, где и кто чаще всего делает загранпаспорта в Украине
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров
Джошуа - Поветкин: прогноз на бой
Новости: Врачи рассказали о свойствах коричневого риса
Врачи рассказали о свойствах коричневого риса
X

Самолеты разведки РФ нарушили пространство США и Канады в зоне Аляски

В зоне Аляски обнаружены четыре самолета разведки РФ
14:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: США обнаружили четыре самолета разведки РФ в зоне Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выявило четыре российских самолета-разведчика возле американского штата Аляска.

Об этом сообщает говорится NORAD в Twitter.

 

"NORAD идентифицировало две группы, в которые входило по два российских разведывательных самолета, которые вошли в зону идентификации воздушной обороны Аляски.

Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 21 сентября.

Ранее истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, что пролетали над Северным морем в четверг.

До этого, 23 августа британский военный истребитель Typhoon с базы в Румынии перехватил российский морской патрульный самолет Be-12 над Черным морем.

26 августа два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Аляска, НОРАД, Разведка, РФ, Самолеты, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

У марсохода возникли проблемы "Матрешки Трамп, Путин и Манафорт": редактор Time показал октябрьскую обложку Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по Ирану

Последние новости

Свитолина провела необычный теннисный матч (Видео) Торговая эскалация: Китай вышел из переговоров с США Красота в необычном: заброшенные места, которые несут за собой тайну (Фото)
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
04 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Новости сегодня
16:05 Психологи подсказали, почему детям иногда полезно скучать
15:55 Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 сентября
15:53 Британия увеличит силы Королевского морского флота в Черном море
15:48 РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2", если США введут санкции
15:43 Хайди Клум рассказала, что предположение поклонников о помолвке модели ошибочное
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Курс криптовалют на 22 сентября: XRP показал резкий рост
Курс криптовалют на 22 сентября: XRP показал резкий рост
Новости: Пятерка невероятных зарубежных книг, представленных на Форуме издателей
Пятерка невероятных зарубежных книг, представленных на Форуме издателей
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь