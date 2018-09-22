Самолеты разведки РФ нарушили пространство США и Канады в зоне Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выявило четыре российских самолета-разведчика возле американского штата Аляска.

Об этом сообщает говорится NORAD в Twitter.

NORAD positively identified two groups of two #Russian maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone #ADIZ. The Russian aircraft remained in international airspace North of Alaska and DID NOT enter sovereign U.S. or Canadian airspace. pic.twitter.com/llYzOtQ2AD — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 22 сентября 2018 г.

"NORAD идентифицировало две группы, в которые входило по два российских разведывательных самолета, которые вошли в зону идентификации воздушной обороны Аляски.

Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 21 сентября.

Ранее истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, что пролетали над Северным морем в четверг.

До этого, 23 августа британский военный истребитель Typhoon с базы в Румынии перехватил российский морской патрульный самолет Be-12 над Черным морем.

26 августа два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12.