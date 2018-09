Самолеты разведки РФ нарушили пространство США и Канады в зоне Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) выявило четыре российских самолета-разведчика возле американского штата Аляска.

Об этом сообщает говорится NORAD в Twitter.

NORAD positively identified two groups of two #Russian maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone #ADIZ. The Russian aircraft remained in international airspace North of Alaska and DID NOT enter sovereign U.S. or Canadian airspace. pic.twitter.com/llYzOtQ2AD

— NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 22 сентября 2018 г.