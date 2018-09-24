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Трамп убежден в "довольно скорой" встрече с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп
17:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал в ООН "довольно скорую" встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает агентство AP.

По его информации, по прибытии в ООН американский лидер сказал журналистам, что встретится с лидером КНДР "довольно скоро".

Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майк Помпео.

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Ранее в сентябре Д.Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Президент США также отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявлял, что на личном уровне у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 10 сентября сообщала, что Д. Трамп получил новое послание от Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу лидеров двух стран.

Первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, ООН, США.
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