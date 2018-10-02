Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4551863-minoboronyi-ssha-poluchilo-toksichnyie-posyilki.html
Минобороны США получило токсичные посылки
21:40 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: gdefon.com
Новости мира: В доставленной в Минобороны США посылке обнаружили токсичное вещество.
В министерство обороны США доставили посылку, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.
Посылку доставили в отделение почтовой корреспонденции министерства обороны. В главное здание посылка не попала.
Результаты исследования - предварительные, отмечает телеканал, ожидается, что дополнительные анализы проведет ФБР.
Журналист телеканала "Фокс ньюс" Ликас Томлинсон сообщил со ссылкой на пресс-службу Пентагона, что в Минобороны США прибыли как минимум две посылки, которые могут содержать рицин.
Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, опасное для человека.
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