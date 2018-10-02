Минобороны США получило токсичные посылки

В министерство обороны США доставили посылку, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.

Посылку доставили в отделение почтовой корреспонденции министерства обороны. В главное здание посылка не попала.

Результаты исследования - предварительные, отмечает телеканал, ожидается, что дополнительные анализы проведет ФБР.

Журналист телеканала "Фокс ньюс" Ликас Томлинсон сообщил со ссылкой на пресс-службу Пентагона, что в Минобороны США прибыли как минимум две посылки, которые могут содержать рицин.

Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, опасное для человека.