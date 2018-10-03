Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами

Нынешний президент США Дональд Трамп опроверг информацию, изложенную в журналистском расследовании The New York Times о создании семьей Трампов мошеннических схем с целью ухода от крупных налоговых отчислений. Об этом он написал в Twitter.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 октября 2018 г.

"Провальная New York Times сделала такое, чего я никогда раньше не видел. Они применили концепцию "стоимости денег во времени", использовав очень старый, скучный и часто повторяющийся заказной материал против меня", - написал президент.

Он добавил, что истории The New York Times о нем на 97% являются плохими.

В администрации американского президента заявили, что публикация является "атакой" на семью президента, которая "вводит в заблуждение" людей.

Тем временем, налоговые органы Нью-Йорка начали расследование фактов, изложенных в публикации NYT.

Как сообщалось, во вторник влиятельное американское издание The New York Times обнародовало журналистское расследование, проведенное на основе "большого количества конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов", которые получило в свое распоряжение. В материале, в частности, говорилось, что семья Трампов занижала стоимость активов и даже создала фиктивную корпорацию для мошеннических схем в процедуре уплаты налогов.