Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами

Нынешний президент США Дональд Трамп опроверг информацию, изложенную в журналистском расследовании The New York Times о создании семьей Трампов мошеннических схем с целью ухода от крупных налоговых отчислений. Об этом он написал в Twitter.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 октября 2018 г.