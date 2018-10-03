День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Новости: Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень
Итоги 3 октября: отопительный сезон и масштабный оползень
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
X

Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами

Дональд Трамп
21:30 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Белый дом во вторник, 2 октября, опроверг материалы расследования NYT, которые свидетельствуют о налоговом мошенничестве семьи Трампов.

Нынешний президент США Дональд Трамп опроверг информацию, изложенную в журналистском расследовании The New York Times о создании семьей Трампов мошеннических схем с целью ухода от крупных налоговых отчислений. Об этом он написал в Twitter

"Провальная New York Times сделала такое, чего я никогда раньше не видел. Они применили концепцию "стоимости денег во времени", использовав очень старый, скучный и часто повторяющийся заказной материал против меня", - написал президент.

Он добавил, что истории The New York Times о нем на 97% являются плохими.

В администрации американского президента заявили, что публикация является "атакой" на семью президента, которая "вводит в заблуждение" людей. 

В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море

Тем временем, налоговые органы Нью-Йорка начали расследование фактов, изложенных в публикации NYT.

Как сообщалось, во вторник влиятельное американское издание The New York Times обнародовало журналистское расследование, проведенное на основе "большого количества конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов", которые получило в свое распоряжение. В материале, в частности, говорилось, что семья Трампов занижала стоимость активов и даже создала фиктивную корпорацию для мошеннических схем в процедуре уплаты налогов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Мошеннечество семьи Трампа, Президент США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Укроп 03.10.2018 21:42

    Кто бы сомневался! Еще ни один вор добровольно не признался в том, что он вор.

    ответить
Показать комментарии

Новости США

НАТО сплачивается против России СМИ: В США пытались отравить главу Пентагона Минобороны США получило токсичные посылки

Последние новости

Ядовитые конверты в Пентагоне: Следователи установили личность подозреваемого Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
03 Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
04 Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес
05 Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
1
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь