Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих

Полиция Вашингтона задержала 164 человек, протестующих у здания Конгресса во время голосования Сената по утверждению Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном правоохранителями в субботу, сообщает УНН со ссылкой также на журнал Time.

KAVANAUGH CONFIRMATION: Here is the scene in front of the Supreme Court in Washington D.C. Things are getting extremely heated. A bus load of Capitol police were just dropped off. pic.twitter.com/6Zj9ExXukO

— Samantha York (@samanthayorkME) 6 октября 2018 г.