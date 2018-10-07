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Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих

Митинг против Бретта Кавано
06:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: За нарушение порядка полиция Вашингтона задержала 164 человека, которые протестовали возле здания Конгресса против утверждения Б. Кавано на должность судьи.

Полиция Вашингтона задержала 164 человек, протестующих у здания Конгресса во время голосования Сената по утверждению Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном правоохранителями в субботу, сообщает УНН со ссылкой также на журнал Time.

В отчете говорится, что 150 человек были задержаны у входа в Капитолий за невыполнение требований полиции и нарушение порядка. Еще один человек был задержан до начала голосования в здании Сената. 13 человек был задержаны во время голосования — из-за выкриков протестующих вице-президент Майкл Пенс был вынужден несколько раз останавливать ход голосования, чтобы правоохранители удалили нарушителей порядка. Издание отмечает, что впоследствии их отпустили.

За назначение Б. Кавано проголосовали 50 сенаторов, 48 высказались против, один сенатор воздержался, а один отсутствовал.  Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда. Голосование по его кандидатуре состоялось в субботу в Вашингтоне на фоне протестов против его назначения на эту должность в здании Верховного суда и Конгресса.

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Новости мира, Бретт Кавано, Конгресс, Полиция, Протесты, США.
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