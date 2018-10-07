Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих

Полиция Вашингтона задержала 164 человек, протестующих у здания Конгресса во время голосования Сената по утверждению Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном правоохранителями в субботу, сообщает УНН со ссылкой также на журнал Time.

KAVANAUGH CONFIRMATION: Here is the scene in front of the Supreme Court in Washington D.C. Things are getting extremely heated. A bus load of Capitol police were just dropped off. pic.twitter.com/6Zj9ExXukO — Samantha York (@samanthayorkME) 6 октября 2018 г.

В отчете говорится, что 150 человек были задержаны у входа в Капитолий за невыполнение требований полиции и нарушение порядка. Еще один человек был задержан до начала голосования в здании Сената. 13 человек был задержаны во время голосования — из-за выкриков протестующих вице-президент Майкл Пенс был вынужден несколько раз останавливать ход голосования, чтобы правоохранители удалили нарушителей порядка. Издание отмечает, что впоследствии их отпустили.

За назначение Б. Кавано проголосовали 50 сенаторов, 48 высказались против, один сенатор воздержался, а один отсутствовал. Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда. Голосование по его кандидатуре состоялось в субботу в Вашингтоне на фоне протестов против его назначения на эту должность в здании Верховного суда и Конгресса.