Трамп заявил о возможности навсегда закрыть границу с Мексикой

Новости мира: Президент США посоветовал Мексике отправить обратно прибывших в США мигрантов.

Американский лидер призвал конгресс США выделить финансирование для строительства стены.

"Мексика должна отправить развивающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны.Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда, если потребуется. Конгресс, профинансируйте создание стены", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.

Напомним, Новое правительство Мексики согласилось с планом Администрации США, согласно которому искатели убежища с территории Мексики останутся на территории страны, пока их представления рассматриваются соответствующими учреждениями США.