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Захват украинских моряков: США не исключают новые санкции против РФ

Захват украинских моряков: США не исключают новые санкции против РФ
01:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: США не исключают ужесточения санкций против России из-за ситуации с украинскими моряками.

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Эд Ройс не исключил возможность введения новых санкций из-за ситуации в Азовском море.

Политик надеется, что украинские моряки будут освобождены, передает "Газета.Ru".

"Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям", — заявил американский политик.

Также, по словам Ройс, он не согласен с заявлениями о том, что США могли как-то способствовать конфликту.

По его мнению, власти США не обладали какой-то дополнительной информацией по инциденту, и он стал для них сюрпризом.

Как сообщалось ранее, ранее председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага, член партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Норберт Рёттген заявил, что не исключает ужесточения санкций против Российской Федерации из-за нападения и захвата украинских судов в Керченском проливе.

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Азовское море, Россия, Санкции, Эд Ройс.
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