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Трамп не уверен, что проведет встречу с Путиным на саммите G20
Трамп не уверен, что проведет встречу с Путиным на саммите G20
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Трамп не уверен, что проведет встречу с Путиным на саммите G20

Трамп не уверен, что проведет встречу с Путиным на саммите G20
04:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп не исключает, что не встретится с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

"Может быть, я не стану проводить встречу...", - сказал Д.Трамп в интервью газете "Вашингтон пост".

"Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - добавил он, комментируя инцидент.

Президент США отметил, что ожидает от своей команды по национальной безопасности во вторник вечером "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и их членов экипажа.

По его словам, предоставленный отчет станет "определяющим" в вопросе о том, следует ли проводить встречу с В.Путиным в Аргентине.

При этом несколько часов назад представитель Белого дома Сара Сандерс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге заявили, что США Д.Трамп по-прежнему рассчитывает провести двустороннюю встречу с В.Путиным "на полях" саммита G20, который стартует 30 ноября в Аргентине.

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Азовское море, G20, Владимир Путин, Дональд Трамп.
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