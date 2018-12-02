Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Новости мира: Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале. Об этом Трамп заявил журналистам в субботу после завершения с саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, сообщает Reuters.

Президент США отметил, что рассматривает три локации для второй встречи, и не исключил, что когда-нибудь пригласит Кима в Соединенные Штаты.

Трамп добавил, что "очень хорошо ладит" с северокорейским лидером. Стороны вели переговоры о втором заседании лидеров после первого, беспрецедентного, в Сингапуре в июне.

После встречи Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином Белый дом заявил, что они и Ким будут стремиться "увидеть безъядерный корейский полуостров".

В заявлении Си Цзиньпин и Трамп "согласились, что в отношении Северной Кореи был достигнут большой прогресс".

Ранее отмечалось, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик из-за того, что стороны не могли договориться, кто должен сделать первый шаг. Соединенные Штаты требуют от КНДР сначала провести денуклеаризацию, и только потом можно будет говорить о снятии санкций. В Северной Корее считают, что сначала надо снять санкции и формально оформить завершения Корейской войны 1950-1953 годов.