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Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Ким Чен Ыном
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале. Об этом Трамп заявил журналистам в субботу после завершения с саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, сообщает Reuters.

Президент США отметил, что рассматривает три локации для второй встречи, и не исключил, что когда-нибудь пригласит Кима в Соединенные Штаты.

Трамп добавил, что "очень хорошо ладит" с северокорейским лидером.  Стороны вели переговоры о втором заседании лидеров после первого, беспрецедентного, в Сингапуре в июне.

После встречи Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином Белый дом заявил, что они и Ким будут стремиться "увидеть безъядерный корейский полуостров".

В заявлении Си Цзиньпин и Трамп "согласились, что в отношении Северной Кореи был достигнут большой прогресс".

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Ранее отмечалось, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик из-за того, что стороны не могли договориться, кто должен сделать первый шаг. Соединенные Штаты требуют от КНДР сначала провести денуклеаризацию, и только потом можно будет говорить о снятии санкций. В Северной Корее считают, что сначала надо снять санкции и формально оформить завершения Корейской войны 1950-1953 годов.

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Все по теме:

Ким Чен Ын, Дата, Встреча, Январь, Февраль, Дональд Трамп, 2019 год.
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