Торнадо в США: более 20 человек пострадали

По меньшей мере 21 человек пострадал, не менее 100 домов получили повреждения из-за торнадо в американском штате Иллинойс.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в пятницу и субботу в городе Тейлорвилл с населением около 11 тыс. человек в центральной части штата. В течение последних суток чрезвычайные службы оценивали нанесенный ущерб, этот процесс еще не завершен. У многих домов в Тейлорвилле обрушились крыши, произошли разрывы линий электропередачи.

A TORNADO ANATOMY - Check out this view of the EF-1 tornado that went between Staunton and Mount Olive, IL on Saturday. It might be far away but you can see the incredible cloud structure and size of the storm above and around the tornado! #ilwx @NWSStLouis pic.twitter.com/jvq0zm74ne

— WeatherNation (@WeatherNation) 3 декабря 2018 г.