"Караван мигрантов": Трамп готов закрыть всю южную границу

Новости мира: Президент США уверен, что инициатива по возведению стены на границе с Мексикой сможет сохранить миллиарды долларов для государства.

Президент США Дональд Трамп уверен, что его инициатива по возведению стены на границе с Мексикой может сохранить для американской экономики миллиарды долларов, поскольку прекратит потоки нелегальных мигрантов и наркотиков. Об этом он отметил в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.

"Мы сэкономили бы миллиарды долларов, если бы демократы добавили нам голосов для строительства стены. В любом случае, мы не дадим людям попадать в нашу страну незаконно! Если нужно, мы закроем всю южную границу", - отметил глава Белого дома.

Он также подчеркнул необходимость остановить наркотрафик через границу с Мексикой.

Напомним, Дональд Трамп выступает за построение стены на южной границе Соединенных Штатов еще со времен своей избирательной кампании. Однако для этого необходимо решение Конгресса о выделении многомиллиардных ассигнований из бюджета. Вместе с тем, этот вопрос обострился в последнее время после сообщений о "караванах мигрантов", которые стягивались из стран Центральной Америки к границе США.