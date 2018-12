"Караван мигрантов": Трамп готов закрыть всю южную границу

Президент США Дональд Трамп уверен, что его инициатива по возведению стены на границе с Мексикой может сохранить для американской экономики миллиарды долларов, поскольку прекратит потоки нелегальных мигрантов и наркотиков. Об этом он отметил в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

We would save Billions of Dollars if the Democrats would give us the votes to build the Wall. Either way, people will NOT be allowed into our Country illegally! We will close the entire Southern Border if necessary. Also, STOP THE DRUGS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.