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"Караван мигрантов": Трамп готов закрыть всю южную границу

&quot;Караван мигрантов&quot;: Трамп готов закрыть всю южную границу
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США уверен, что инициатива по возведению стены на границе с Мексикой сможет сохранить миллиарды долларов для государства.

Президент США Дональд Трамп уверен, что его инициатива по возведению стены на границе с Мексикой может сохранить для американской экономики миллиарды долларов, поскольку прекратит потоки нелегальных мигрантов и наркотиков. Об этом он отметил в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

 

"Мы сэкономили бы миллиарды долларов, если бы демократы добавили нам голосов для строительства стены. В любом случае, мы не дадим людям попадать в нашу страну незаконно! Если нужно, мы закроем всю южную границу", - отметил глава Белого дома.

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Он также подчеркнул необходимость остановить наркотрафик через границу с Мексикой.

Напомним, Дональд Трамп выступает за построение стены на южной границе Соединенных Штатов еще со времен своей избирательной кампании. Однако для этого необходимо решение Конгресса о выделении многомиллиардных ассигнований из бюджета. Вместе с тем, этот вопрос обострился в последнее время после сообщений о "караванах мигрантов", которые стягивались из стран Центральной Америки к границе США.

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Мигранты, США, Мексика, Президент США, Дональд Трамп, Караван мигрантов.
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