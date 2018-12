Трамп обвинил во лжи экс-главу ФБР

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США.

"Дж.Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было абсолютно не правдивым. Все происходящее - сговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось выявить!", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Leakin’ James Comey must have set a record for who lied the most to Congress in one day. His Friday testimony was so untruthful! This whole deal is a Rigged Fraud headed up by dishonest people who would do anything so that I could not become President. They are now exposed!

