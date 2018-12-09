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Трамп обвинил во лжи экс-главу ФБР

Трамп обвинил во лжи экс-главу ФБР
16:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сегодня, 9 декабря, Дональд Трамп обвинил во лжи Джеймса Коми.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США.

"Дж.Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было абсолютно не правдивым. Все происходящее - сговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось выявить!", - написал Д.Трамп в своем Twitter. 

При этом американский лидер подчеркнул, что Дж.Коми во время дачи показаний не отвечал прямо на заданные вопросы, говоря, что "не знал, не помнил или не мог вспомнить вещи, когда о них спрашивали".

В минувшую пятницу члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопросы бывшему директору ФБР Дж.Коми. Речь, вероятно, шла и о досье Д.Трампа. 

Трамп: Нет ни одного доказательства сговора с РФ

В свою очередь, Д.Трамп после этого призвал обязать Дж.Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

В мае 2017 года Д.Трамп уволил Дж.Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Дж.Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Дж.Коми расследовал возможное вмешательство РФ в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Д.Трампа с Москвой.

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США, ФБР, Президент США, Дональд Трамп, Федеральное бюро расследований, Джеймс Коми.
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