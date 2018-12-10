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Основной кандидат Эйерс отказался возглавить аппарат Трампа

Основной кандидат Эйерс отказался возглавить аппарат Трампа
09:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава аппарата вице-президента США Ник Эйерс отказался возглавить аппарат Дональда Трампа.

Основной кандидат на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США Ник Эйерс отказался от соответствующего предложения Дональда Трампа, сообщает "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам знакомого с ситуацией чиновника Белого дома, Д.Трамп и Н.Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому Н.Эйерс будет помогать президенту вне администрации.

Н.Эйерс подтвердил свое решение в Twitter в воскресенье, поблагодарив Д.Трампа и вице-президента Майкла Пенса за предоставленную возможность поработать в Белом доме.

"Я покидаю (свой пост в Белом доме-ред) в конце года, но буду работать с командой MAGA (Make America Great Again, командой Д.Трампа - ред), чтобы продвигать дело", - написал он.

Н.Эйерс, который занимает должность главы аппарата вице-президента М.Пенса, считался фаворитом на замещение освобождающегося в конце года места Джона Келли, главы аппарата президента США.

Как заявил осведомленный источник АП, Н.Эйерс и Д.Трамп обсуждали вакансию в течение нескольких месяцев. Н.Эйерс, у которого маленькие тройняшки, планировал покинуть администрацию в конце года и согласился служить только на временной основе до следующей весны.

По данным источника, в связи с тем, что Н.Эйерс отказался от постоянной работы, президент рассматривает четырех кандидатов. В их числе директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани.

В то же время Дональд Трамп заявил, что все находится в процессе принятия решения о выборе руководителя аппарата Белого дома.

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"Я собираюсь взять интервью у некоторых действительно великих людей на должность руководителя аппарата Белого дома. Fake News с уверенностью говорят, что это был Ник Эйерс, впечатляющий человек, который всегда будет с нашей повесткой дня #MAGA. Я скоро приму решение!", - написал Трамп в twitter.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Дж.Келли в ближайшее время может покинуть свой пост.

По данным телеканала Си-эн-эн, в июле Дж.Келли объявил сотрудникам администрации о намерении уйти в отставку, однако Д.Трамп уговорил его остаться на этом посту до 2020 года. Тем не менее, в последние дни они прекратили всяческие контакты между собой, отмечает телеканал.

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США, Белый дом, Дональд Трамп, Ник Эйерс.
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