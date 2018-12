Основной кандидат Эйерс отказался возглавить аппарат Трампа

Основной кандидат на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США Ник Эйерс отказался от соответствующего предложения Дональда Трампа, сообщает "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам знакомого с ситуацией чиновника Белого дома, Д.Трамп и Н.Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому Н.Эйерс будет помогать президенту вне администрации.

Н.Эйерс подтвердил свое решение в Twitter в воскресенье, поблагодарив Д.Трампа и вице-президента Майкла Пенса за предоставленную возможность поработать в Белом доме.

"Я покидаю (свой пост в Белом доме-ред) в конце года, но буду работать с командой MAGA (Make America Great Again, командой Д.Трампа - ред), чтобы продвигать дело", - написал он.

Н.Эйерс, который занимает должность главы аппарата вице-президента М.Пенса, считался фаворитом на замещение освобождающегося в конце года места Джона Келли, главы аппарата президента США.

Как заявил осведомленный источник АП, Н.Эйерс и Д.Трамп обсуждали вакансию в течение нескольких месяцев. Н.Эйерс, у которого маленькие тройняшки, планировал покинуть администрацию в конце года и согласился служить только на временной основе до следующей весны.

По данным источника, в связи с тем, что Н.Эйерс отказался от постоянной работы, президент рассматривает четырех кандидатов. В их числе директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани.

В то же время Дональд Трамп заявил, что все находится в процессе принятия решения о выборе руководителя аппарата Белого дома.

I am in the process of interviewing some really great people for the position of White House Chief of Staff. Fake News has been saying with certainty it was Nick Ayers, a spectacular person who will always be with our #MAGA agenda. I will be making a decision soon!